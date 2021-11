Knokke verbiedt tijdelijk georganiseerde binnenactiviteiten

“Vanochtend is onze crisiscel bijeengekomen en we hebben vastgesteld dat de situatie in onze gemeente ernstig is”, zegt burgemeester De Groot aan VRT NWS. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Knokke-Heist is gestegen tot 122 gevallen. Dat is bijna vier keer zoveel als twee weken daarvoor.

Omdat de afdeling intensieve zorg in AZ Zeno nu al vol ligt en de gewone zorg in gevaar komt, neemt het gemeentebestuur een tijdelijke maatregel om het aantal besmettingen terug te dringen.