Lange rijen op luchthavens verwacht door terugkerende reizigers en controles: "Vul PLF-formulier zo goed mogelijk in" 

De federale politie verwacht dat er straks langere rijen zullen zijn op de luchthavens in ons land aan de controles van het Passenger Location Form (PLF). Het kan zijn dat de aankomende reizigers vandaag langer zullen moeten wachten, omdat veel mensen nu terugkeren uit vakantie. "We doen daarom een oproep aan de reizigers om in elk geval de PLF's zo goed mogelijk in te vullen, zodat de controles zo vlot mogelijk verlopen", zegt An Berger, woordvoerster van de federale politie.