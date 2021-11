Minstens drie zwaargewonden bij een mesaanval in een trein in het zuiden van Duitsland

Drie mensen zouden daar zwaargewond zijn geraakt. Over andere gewonden is voorlopig niets bekend. De trein is tot stilstand gekomen in het station van het stadje Seubersdorf en de vermoedelijke dader zou door de politie zijn opgepakt.

De ongeveer 200 inzittenden van de trein zijn geëvacueerd en ondergebracht in een gebouw in de buurt. Er is een grote politiemacht aanwezig met speciale eenheden, maar er zou geen gevaar meer zijn.

Over de motieven van de dader en zijn identiteit is nog niets bekend. Het is dus nog niet duidelijk of het gaat om een terreurdaad. In juni is er ook al een steekpartij geweest in de stad Würzburg. De dader was toen een Somaliër. Eerst werd gedacht aan een terreuraanslag, maar nadien bleek dat de man psychologische problemen had.