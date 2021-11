Tienduizenden Polen op straat na dood van zwangere Iza

De artsen zouden volgens de advocate van de vrouw een te afwachtende houding hebben aangenomen uit vrees voor vervolging onder de strenge abortuswet in Polen.

Twee artsen in het bewuste ziekenhuis mogen inmiddels hun functie niet meer uitoefenen en het parket is een onderzoek gestart.

Er waren vandaag gelijkaardige manifestaties in 70 Poolse steden. Ook begin dit jaar kwamen de Polen al massaal op straat tegen de nieuwe verstrengde abortuswet in het land. In Polen is abortus nu enkel legaal als de zwangerschap de gezondheid of het leven van de moeder bedreigt, of het resultaat is van een misdaad.