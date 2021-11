Twee dode daklozen gevonden in fietsenparking bij Antwerpen-Centraal

In Antwerpen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag de lichamen van twee daklozen gevonden. Het gaat om twee mannen van 41 en 42 jaar oud. De lichamen werden gevonden in de grote, ondergrondse fietsenstalling bij het station Antwerpen-Centraal. Dat meldt de regionale zender ATV en het wordt bevestigd door de politie van Antwerpen. De doodsoorzaak van de twee wordt onderzocht.