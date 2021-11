Opluchting voor president Biden: Amerikaanse Congres keurt infrastructuurplan van 1.200 miljard dollar goed

Bidens infrastructuurplan, goedgekeurd door Democraten en enkele Republikeinen, is het grootste investeringsplan in openbare werken sinds 2009, toen Barack Obama president was, en een van de grootste investeringsplannen ooit in de Amerikaanse geschiedenis. Het Witte Huis gaat ervan uit dat het plan de komende 10 jaar zowat 2 miljoen banen per jaar zal creëren.

De stemming over een tweede hervormingsplan van 1.850 miljard dollar is gisteren uitgesteld. Dat plan omvat vooral sociale hervormingen en een hele reeks klimaatmaatregelen. Beide plannen vormen samen de kern van Bidens binnenlandse beleid. De president had het Congres gisteren nog opgedragen om de twee plannen goed te keuren. "Deze wetten goedkeuren is een duidelijke boodschap aan de Amerikaanse bevolking: we horen jullie, we gaan in jullie hoop investeren."

Dat het sociale hervormings- en klimaatplan nog niet is goedgekeurd, is een domper voor Biden, maar mogelijk komt ook dat in de komende weken in orde. Hoe dan ook, met de goedkeuring van het infrastructuurplan lijkt het er alvast op dat Bidens presidentschap is gered. Een opsteker na de tegenvallende gouverneursverkiezingen eerder deze week.