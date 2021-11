Drank en sportuitrusting gestolen bij voetbalclub FC Cristal uit Merchtem

"Het is al de vierde keer dat we te maken krijgen met inbrekers", zegt voorzitter Rudi Meersman van FC Cristalboys. "Vorig jaar haalden ze alle frigo's leeg en zaterdagmorgen was het weer prijs. De schade valt gelukkig nog mee. Ze hebben wel 13 bakken bier meegenomen, van frisdrank zijn ze afgebleven. Alle chips is wel weg, een gereedschapskoffer ook en sportuitrusting zoals ballen. We hebben wel twee vesten gevonden van die mannen", zegt Rudi. "De politie heeft die meegenomen voor verder onderzoek. Een preventieploeg zou eens langs komen om te zien wat we kunnen verbeteren qua veiligheid om dergelijke diefstallen in de toekomst te voorkomen", zegt Rudi Meersman nog.