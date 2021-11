Elon Musk belooft 10 procent van zijn Tesla-aandelen te verkopen na Twitter-poll

Elon Musk is niet vies van een stunt en wie de Amerikaanse ondernemer op Twitter volgt, zag dat hij zaterdag een opvallende peiling lanceerde:

“Er is de laatste veel te doen geweest over niet-gerealiseerde winsten, als middel voor van belastingontwijking, dus stel ik voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen”, schreef Musk zaterdag. “Ik zal me houden aan de resultaten van deze poll, wat ook de uitslag is”, beloofde hij nog.