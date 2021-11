Frontale botsing Postel: 2 gewonden

In Postel zijn twee auto’s frontaal op elkaar gebotst. Eén van de bestuurders moest uit het autowrak bevrijd worden. Beide bestuurders raken gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De precieze aard van de verwondingen is niet bekend maar de slachtoffers zijn niet in levensgevaar.

Door het ongeval is de N136 tussen Postel en Balen in beide richtingen versperd. Een takelfirma is ter plaatse en de rijbaan wordt vrijgemaakt. Het is niet bekend welke bestuurder van zijn baanvak afweek.