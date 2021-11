Helft ouders is voorstander van inkorting zomervakantie

De Franstalige Gemeenschapsregering hakte eerder dit jaar de knoop door over een hervorming van de schoolvakanties. Vanaf 2022 zullen scholieren in het Franstalig onderwijs twee weken minder zomervakantie hebben, maar telkens een week extra herfst- en krokusvakantie. De regering nam die beslissing nadat verschillende experten hadden aangegeven dat een pauze van twee maanden te lang is. Ook in Vlaanderen leeft de discussie en daarom besliste de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) om een bevraging te organiseren.