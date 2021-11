Iraakse premier "ongedeerd" na aanslag op zijn huis

De veiligheidsdiensten laten weten in een verklaring dat het gaat om een mislukte moordaanslag met een gewapende drone. De woning van de premier ligt in de zwaar versterkte Groene Zone van Bagdad, dat is het internationale centrum waar heel wat buitenlandse ambassades en regeringskantoren gevestigd zijn. Inwoners van Bagdad hoorden het geluid van een explosie gevolgd door geweervuur.

"De veiligheidsdiensten nemen de nodige maatregelen na deze mislukte aanslag", luidde het voorts. Premier al-Kadhimi heeft zelf al via Twitter opgeroepen tot kalmte: "Ik ben in orde, godzijdank, en ik roep iedereen op tot kalmte en terughoudendheid in het belang van Irak".

De aanval komt op een moment dat honderden pro-Iraanse manifestanten al weken kamperen aan de toegang naar de Groene Zone. Ze protesteren tegen de resultaten van de parlementsverkiezingen van 10 oktober, waarin ze de grootste verliezers waren.