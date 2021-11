"Slavenkamer" ontdekt vlakbij oude stad Pompeï: "Belangrijke vondst die verhaal vertelt over kwetsbare groep"

Hoewel het op het eerste zicht niet om een spectaculaire vondst van uitzonderlijke voorwerpen gaat, noemt Gabriel Zuchtriegel, archeoloog en directeur van Pompeï, het toch één van de spannendste ontdekkingen uit zijn carrière.

"Op deze manier helpt de archeologie ons om meer te weten te komen over een onderdeel van de oude wereld. Het meest opvallende is hoe krap en beperkt deze ruimte is, die zowel een opslagruimte als een verblijfplaats is. De waarde hiervan schuilt in het menselijke verhaal van deze ontdekking, in dit geval van de meest kwetsbare mensen in de Romeinse samenleving."