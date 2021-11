Nieuw mountainbikeparcours van 425 (!) km verbindt alle kustgemeenten: "Ideale uitlaatklep in coronatijden"

De afgelopen jaren zijn er verschillende mountainbikeroutes geopend of vernieuwd aan de kust. Sport Vlaanderen, Westtoer en de kustgemeenten hebben nu al die routes met elkaar verbonden tot een groot aaneengesloten kustnetwerk. Vlaanderen telt nu in totaal meer dan 7.000 kilometer aan mountainbikeroutes.

"Die lus is uniek in Vlaanderen, de hele kuststrook is hiermee met elkaar verbonden", zegt Philippe Paquay van Sport Vlaanderen. "Daartussen liggen regionale, kleine mountainbikeroutes. In coronatijd hebben we gemerkt hoe belangrijk die fysieke uitlaatklep is, door te fietsen of te wandelen. Mountainbiken in de vrije natuur, waarbij je sowieso 1,5m afstand houdt, is dan ideaal."