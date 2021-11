Nog voor stembureau's opengaan is winnaar al bekend: waarom Daniel Ortega president van Nicaragua blijft

In Nicaragua worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Spannend zijn ze allerminst. Huidig president Daniel Ortega, die al sinds 2007 aan de macht is, zal zo goed als zeker aan een vierde opeenvolgende ambtstermijn kunnen beginnen. De oppositie is al jaren verdeeld en bovendien liet Ortega zijn belangrijkste potentiële tegenkandidaten in de cel gooien. De revolutionaire volksheld van weleer heeft in 14 jaar tijd alle macht naar zich toe getrokken.