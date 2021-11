Vanaf vandaag: opnieuw mondmaskers in het vijfde en zesde leerjaar, en reizen naar de VS mag weer

Om de snel stijgende coronacijfers in te dijken, werd net voor het begin van de herfstvakantie het dragen van het mondmasker weer verplicht op vele plaatsen, zoals in de winkels en in de horeca.

Maar nu de herfstvakantie afgelopen is, wordt het mondmasker ook weer verplicht voor leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs. Tenminste als er in de klas niet genoeg afstand kan worden gehouden en er geen ventilatie is.

Op de speelplaats hoeft het mondmasker niet, tenzij er dichte fysieke contacten zijn. In het buitengewoon basisonderwijs geldt de mondmaskerplicht voor leerlingen vanaf 10 jaar en alleen voor de leerlingen voor wie het mogelijk is.