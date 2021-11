Evenementensector slaakt noodkreet: "Agenda's lopen opnieuw leeg, laat onze sector niet in de steek"

De evenementensector ziet het aantal boekingen slinken, nu de vierde coronagolf in ons land een feit is. Dat zegt #SoundofSilence, het gezamenlijk initiatief van de sector. "We willen mensen oproepen om events te blijven bijwonen en initiatiefnemers aanmoedigen om events te blijven organiseren. Laat onze sector niet opnieuw in de steek", klinkt het in een persbericht.