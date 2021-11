Tienduizenden Ethiopiërs betogen in Addis Abeba als steun aan premier Abiy Ahmed

In Rome heeft paus Franciscus vandaag tot een dialoog om de vrede terug te brengen in Ethiopië. Een meerderheid van de Ethiopiërs is christen, maar de meesten behoren wel tot de zelfstandige Ethiopisch-orthodoxe kerk die het gezag van de paus niet erkent.

Ethiopië was in de 4e eeuw een van de eerste landen die het christendom uitriep tot staatsgodsdienst en die is altijd de belangrijkste religie gebleven. Omdat Ethiopië nooit gekoloniseerd is geweest, heeft het zijn aparte vorm van christendom met veel joodse invloeden kunnen behouden. Een derde van de Ethiopiërs is moslim, de rest zijn joden of animisten.