Veel toeristen zakken af naar Limburg tijdens herfstvakantie: Bezettingsgraad van 65 procent

De binnenattracties voelen het effect van de stijgende coronabesmettingen wel. De verplichte coronapas beïnvloedt de boekingen, maar toch was Wondergrond in C-mine bijvoorbeeld een groot succes. De plaatsen waren wel beperkt tot 7.600 door corona, maar die waren wel allemaal uitverkocht: "7.600 mama's, papa's en kinderen zijn naar C-mine afgezakt om de ondergrond in te gaan", zegt directeur Louise Osieka. "We waren goed voorbereid, en alles is goed verlopen. In het algemeen merken we wel dat mensen later tickets kopen, omdat ze willen weten welke maatregelen er op dat moment zijn. Maar als er een goed programma is, happen de meeste mensen wel toe."