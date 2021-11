Al sprake van mislukking, maar is dat terecht? Stand van zaken na 1 week klimaattop

Maar het gaat ook over andere zaken, zoals meer geld voor de armere landen om zich aan te passen aan de klimaatverandering (nieuwe bedragen moeten worden vastgelegd vanaf 2025), en de koolstofmarkten. Volgens dat systeem kunnen landen uitstootrechten verhandelen, en landen die te veel uitstoten rechten kopen. Maar daar zijn in het verleden al dingen mee misgegaan, door dubbele tellingen, waardoor in de praktijk tóch meer werd uitgestoten. Het is heel belangrijk dat er een goed akkoord komt, na de mislukte pogingen op de COP in Katowice en Madrid.

Op de vraag of de top nu al mislukt is, zoals klimaatactiviste Greta Thunberg beweerde, houdt Wittoeck zich op de vlakte: "Ik kan daar geen ja of nee op zeggen. Het is nog te vroeg. We zullen er volgende week misschien nog eens over praten."

Vanmorgen heeft gastheer en Brits premier Boris Johnson de deelnemers nog eens opgeroepen tot actie: "Het is tijd om de krachten te bundelen en er helemaal voor te gaan", klonk het.