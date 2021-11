BEKIJK - Wereldrecord domino met laptops gebroken in Beringen

"Onze boodschap is dat zo'n toestellen nog gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor schoolgaande kinderen", zegt Yannick Adriaenssens van Out of Use. "Om dat te onderstrepen hebben we deze wereldrecordpoging gedaan en daar hebben we ook een goed doel aan gekoppeld. Voor elke gevallen laptop wordt er 2 m² bos in Vlaanderen aangeplant door Natuurpunt." Het wereldrecord heeft dus een mooi resultaat van 1504m² nieuw bos opgeleverd.