Zwaar verkeersongeval met takelwagen op Antwerpse ring

Op de Antwerpse ring is vanmorgen rond 6.30 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto die er in de richting van Nederland reed, botste tegen de vangrail en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een takelwagen die op de pechstrook stond en net bezig was met de takeling van een andere auto die in panne stond. Door het ongeval waren twee rijstroken in de richting van Nederland enkele uren afgesloten.