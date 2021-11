Oostenrijk stapt over op "2G" (gevaccineerd of genezen), strengere regels gelden ook voor toeristen

In Oostenrijk is momenteel minder dan 65 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Dat is minder dan het Europees gemiddelde.

Maar door de invoering van de "2G-regel" hebben verschillende vaccinatiecentra in Oostenrijk het wel heel druk: zo zijn veel mensen dit weekend op pad gegaan voor een vaccinatie. In Weense centra was zaterdag de wachttijd voor een prik anderhalf uur lang. De Oostenrijke krant Krone noemt het een sprint naar de vaccinatiecentra en meldt dat zaterdag meer dan 10.000 mensen een eerste coronaprik zijn gaan halen. Daarnaast waren er ook duizenden mensen die een tweede prik of een boosterprik kregen. In totaal werden dit weekend meer dan 21.000 Oostenrijkers gevaccineerd.