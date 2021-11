Aanvullingen en correcties in November : coronapas pas vanaf 16 in de horeca

In het Karrewietjournaal van 27 oktober werd, aan het begin van de reportage over het Covid Safe Ticket, door de presentator gezegd dat de coronapas verplicht is vanaf 12 jaar.

In de reportage zelf werd gezegd dat je het Covid Safe Ticket nodig hebt om op restaurant of op café te gaan.

Maar er werd niet gespecificeerd dat het Covid Safe Ticket in de horeca alleen verplicht is vanaf 16 jaar. Karrewiet heeft dat zelf rechtgezet in het Karrewietjournaal van 29 oktober. In die uitzending gaat de redactie dieper op het specifieke gebruik van de coronapas.