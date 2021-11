Amerikaanse "Pino" laat zich vaccineren, commotie bij conservatieve politici

"Mijn vleugel doet een beetje pijn, maar dit geeft mijn lichaam extra bescherming waardoor ikzelf en anderen gezond blijven", tweette Big Bird, de Amerikaanse tegenhanger van Pino van het Nederlandse Sesamstraat. De vogel is 6 jaar oud, en komt in de VS dus sinds kort in aanmerking om zich te laten vaccineren, nu de vaccinatiecampagne voor vijf- tot elfjarigen daar van start is gegaan.