Beersel opent nieuwe kinderopvang, maar tekort aan plaatsen blijft 

Gisteren, zondag, werd in de Kriebeltrein in Huizingen het traditionele lintje doorgeknipt. Er kunnen in de nieuwe opvang 18 baby's en peuters terecht. Een opluchting, maar het gemeentebestuur blijft bezorgd. "We hebben in Beersel het laagste aantal opvangplaatsen in de regio", zegt schepen Sonia Van Wanseele (Lijst Burgemeester). "De wachtlijsten zijn dan ook enorm lang."