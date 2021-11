België geeft EU als een van de laatste landen toestemming om toe te treden tot coalitie die meer klimaatambitie wil

Ons land heeft intussen zijn fiat gegeven aan de EU, maar wel als een van de laatsten, want Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wilde eerst uitzoeken wat dat Europees engagement juridisch en financieel zou betekenen voor Vlaanderen.

In het verleden lag Vlaanderen trouwens al eens dwars toen België als land de vraag kreeg om toe te treden tot de High Ambition Coalition. Toen kwam er onder impuls van Vlaanderen geen Belgische handtekening. Nu geeft ons land dus wel de toestemming aan Europa om in de coalitie te stappen. Het is wel nog onzeker of Polen dat uiteindelijk ook zal doen. De toetreding van Europa is dus nog onzeker.