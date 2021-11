Bellewaerde probeert ontsnapte flamingo te vangen met... spiegels

De verzorgers plaatsen nu spiegels in en rond de kooi. “Een flamingo is een koloniedier en leeft normaal gezien tussen honderden en zelfs duizenden soortgenoten. Hoe talrijker, hoe beter ze zich voelen. Zo proberen we Flammy te lokken naar de voederplaats en vangkooi. Ze zit er al weken alleen. Hopelijk maakt ze binnenkort contact maakt met haar "vriend" of "vriendin" in de spiegel.