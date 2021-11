Brengen extra gascentrales de Europese klimaatdoelstellingen in gevaar?

In de sectoren transport, landbouw, afval, en verwarming van gebouwen moet tegen 2030 de uitstoot met 40 procent dalen in vergelijking met 2005. Elk EU-land heeft in het voorstel van de Europese Commissie ook een aparte, nationale doelstelling. In België zou tegen 2030 de uitstoot in deze sectoren met 47 procent moeten dalen. Transport, verwarming van gebouwen, landbouw, afvalverwerking zijn verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

Op EU-niveau zijn er maatregelen die de lidstaten helpen om hun doelstelling te verwezenlijken: zo worden de Europese uitstootnormen voor nieuwe auto’s en vrachtwagens steeds strenger. Door die Europese wet, stoten nieuwe auto’s minder broeikasgassen uit, wat de lidstaten helpt om hun doelstelling te halen. De lidstaten kunnen zelf ook nog stappen ondernemen om rijden met auto’s op benzine of diesel te ontmoedigen, via extra taksen bijvoorbeeld . Of ze kunnen investeren in openbaar vervoer of betere fietspaden, waardoor mensen minder met de auto gaan rijden. Lidstaten kunnen ook verbieden om nieuwe huizen nog met stookolie of gas te verwarmen, of eigenaars verplichten om hun huizen beter te isoleren. Elk land bepaalt zelf wat het de beste manier vindt om de doelstelling te halen.

Voor gascentrales gelden andere maatregelen en doelstellingen. Zij maken immers deel uit van het zogenaamde ETS, de Engelse afkorting voor emissiehandelssysteem (emissions trading system). Tot deze categorie behoren ongeveer 11.000 bedrijven die veel broeikasgassen uitstoten: het gaat om elektriciteitscentrales, de zware industrie (denk maar aan staal- of cementfabrieken) en de luchtvaart (binnen de EU). Samen zijn ze verantwoordelijk voor zowat 40 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. De Europese Commissie stelt voor om ook een deel van de internationale scheepvaart hieraan toe te voegen. De totale uitstoot van sectoren die onder het ETS vallen moet met 61 procent dalen (in vergelijking met 2005) tegen 2030. Er zijn geen aparte nationale doelstellingen in dit systeem. Wanneer België kerncentrales vervangt door gascentrales, zal het die extra uitstoot dus niet moeten compenseren met een andere maatregel. De compensatie gebeurt in het ETS zelf en de 11.000 installaties die er deel van uitmaken.