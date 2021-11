Brusselse politie vindt bestuurder van auto die in Louisatunnel dreigde te vallen

De politie heeft de bestuurder kunnen identificeren die eind vorige week zijn voertuig had achtergelaten in de vangrail boven de Louisatunnel in Brussel. De brandweer moest de wagen takelen, omdat die naar beneden dreigde te vallen. De bestuurder zou de wagen in dronken toestand in de prak hebben gereden en heeft een rijverbod gekregen.