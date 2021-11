CAW Antwerpen over dode daklozen: "Dit doet pijn want elke dode door dak- of thuisloosheid is er één te veel"

"Het doet veel pijn als je weet dat we elk jaar rond deze koude periode extra de straat op trekken 's morgens en 's avonds om mensen naar de opvang te begeleiden. Er is in Antwerpen een dag- en nachtopvang die 7 dagen op 7 open is."



Zijn er dit jaar meer daklozen in de Antwerpse stationsbuurt? "Die indruk hebben onze medewerkers niet. Als de kou intreedt, worden daklozen meer zichtbaar en kunnen ze minder opgaan in het dagelijkse leven. In de nachtopvang voor mensen met papieren zijn er elke avond nog voldoende plaatsen open. Wat wel elk jaar rond deze tijd een probleem is: mensen zonder papieren kunnen niet in de nachtopvang terecht. De winteropvang van de stad waar ze wel terecht kunnen, start pas op 15 november."