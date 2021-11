Centrumlanen van Vilvoorde worden vernieuwd met eigen busbaan voor  Ringtrambus

"Dit worden ingrijpende werken, die de nodige hinder met zich zullen meebrengen. We beginnen in de Hanssenslaan en na de kerstvakantie nemen we de Stationlei onder handen. Daar zal tijdens de werkzaamheden geen autoverkeer mogelijk zijn. In de zomer van 2022 nemen we dan het Heldenplein onder handen, met de bedoeling om alles klaar te krijgen tegen de zomer van 2023. De situatie na de werken zal beter zijn voor iedereen", belooft Struyf.