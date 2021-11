Eventconsultant na drama op festival: "Travis Scott riep fans op om over hekken te klimmen en security te overrulen"

Niet alleen de organisatie van Astroworld, ook Scott zelf is intussen aangeklaagd door aanwezige bezoekers. Hij wordt ervan beschuldigd te hebben doorgespeeld terwijl hij doorhad wat er gaande was in het publiek.

“Dat betwijfel ik dan weer”, aldus Decuypere. “Hij kreeg zijn fans in het verleden zo vaak in beweging, en tot vorige vrijdag ging dat niet in die mate mis. Ik kan me bovendien inbeelden dat hij helemaal opgehypet en vol adrenaline op dat podium stond. Hij moet zijn hand in eigen boezem steken voor het opjutten van de aanwezigen, maar het lijkt me straf dat hij besefte dat er mensen stierven voor zijn voeten.”