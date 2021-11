De papieren folder blijft populair: 3 opvallende resultaten uit de reclamefolderbevraging van "De inspecteur"

Je kunt reclamefolders tegenwoordig zowel op papier als online lezen. Uit de bevraging blijkt dat de papieren versie toch nog altijd veruit het populairst is. Ruim 81 procent van de deelnemers houdt het liefst een fysieke, papieren folder vast. Al is er ook een grote groep (51 procent) die ze online raadpleegt, al dan niet in combinatie met de papieren folder.

Uit de antwoorden blijkt wel dat sommige mensen graag het folderpakket in hun mailbox zouden ontvangen. "Ik zou de reclamefolders liever allemaal digitaal willen krijgen in plaats van in mijn brievenbus", komt af en toe terug bij de antwoorden.