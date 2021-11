Dorpscentrum Kuringen wordt eerste schoolwijk in Hasselt

“Ik ben nog niet helemaal overtuigd”, geeft een grootmoeder toe die haar kleinzoon elke ochtend naar school brengt. “Met de fiets gaan is geen evidentie met een zesjarige. Er zijn immers nog andere drukke banen in de buurt die getrotseerd moeten worden. We zijn vandaag extra vroeg op school om de drukte te vermijden en om gemakkelijk parkeerplaats te vinden. Tegen halfnegen verwacht ik heel wat verkeersopstoppingen. Het ziet er naar uit dat we al die bedrijvigheid voor de rest van het schooljaar voor zullen moeten zijn.”