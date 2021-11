Drukkerij in Lokeren van 'Het Laatste Nieuws' en 'De Morgen' sluit mogelijk de deuren: meer inzetten op digitale

Volgens Kris Vervaet, CEO DPG Media, was het een noodzakelijke beslissing. "Om de toekomst van onze merken te garanderen, moeten we ons aanpassen aan nieuwe technologieën en tendensen. Dat betekent anticiperen en keuzes maken, hoe moeilijk ze soms ook zijn. De beslissing die we genomen hebben, is een gevolg van wereldwijde trend in digitalisering en de daaraan verbonden overcapaciteit in drukkerijen."

"We betreuren dat we deze intentie tot sluiting moeten aankondigen, maar willen zo duidelijkheid verschaffen aan alle medewerkers en een einde maken aan de periode van onzekerheid. Onze aandacht gaat nu ten volle naar de begeleiding van al onze medewerkers in Lokeren. Zowel intern als extern zoeken we voor hen alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden."