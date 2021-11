Vzw Fara na gevonden babylijkje: "Eerste paniek opvangen bij tienerzwangerschappen is bijzonder belangrijk" 

Bij een vijver in natuurdomein Blaasveldbroek in Willebroek werd zaterdag het lijkje van een baby gevonden door een wandelaar. Gisteren maakte het parket bekend dat de moeder minderjarig is. Het is nog niet duidelijk hoe de baby om het leven gekomen is. Dat moet nog duidelijk worden uit een autopsie.

Een vraag die zich wel al stelt is, of dit niet had kunnen voorkomen worden. "Wat wij zeker hadden kunnen doen is de eerste paniek opvangen", zegt Kirsten Elen van vzw Fara. "Heel veel jonge meisjes die bij ons terecht komen, zijn ook in paniek. Niet alleen meisjes trouwens, ook volwassen vrouwen, die zwanger geraakt zijn en niet meteen weten wat te doen. Wij proberen dan wat orde in de chaos te brengen en overlopen met hen welke opties er allemaal zijn."