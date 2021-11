Rusthuizen in Waasland sluiten cafetaria voor bezoekers: te weinig personeel om Covid Safe Ticket te controleren 

In tien van de twaalf zorgcentra van Zorgpunt Waasland mogen bewoners niet meer samen met hun familie of vrienden in de cafetaria zitten. Dat komt omdat die tien zorgcentra geen dienstencentrum hebben, waar ze met vaste openingsuren werken. Omdat de complicaties van het Covid Safe Ticket te belastend is voor het personeel om te controleren zonder het dienstencentrum, werd besloten om de cafetaria te sluiten voor familie en vrienden.

"Als we het Covid Safe Ticket willen testen, moet daar iemand permanent aanwezig zijn. Dat is voor ons gewoon onmogelijk. Daarnaast is ook niet iedereen tevreden dat het CST wordt gecontroleerd", zegt Tjeu van Diessen van Zorgpunt Waasland. "Bij gelegenheden zoals verjaardagen is het wel mogelijk om een uitzondering te maken. Na overleg met vrijwilligers en personeel natuurlijk."