Vrachtwagen rijdt in Oudenburg tegen spoorwegbrug: "Stond nog in kiepstand"

In een weiland langs de Cotidianenstraat in Oudenburg wordt grond aangevoerd. Na het lossen was de vrachtwagenchauffeur vergeten om zijn laadbak, die nog in kiepstand stond, omlaag te halen. Er volgde een stevige botsing. Door het incident moesten enkele beschadigde balustrades van op de brug verwijderd worden. Het treinverkeer werd onmiddellijk stilgelegd, zodat ze de stabiliteit van de brug konden controleren. Het spoor is ondertussen weer vrijgegeven.