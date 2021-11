Gentse horecauitbater reageert op grensoverschrijdend gedrag: "Meer gevallen na corona"

In Gent zijn gisteravond zo'n 600 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen seksueel geweld in het uitgaansleven. De aanleiding zijn twee mogelijke verkrachtingen die de politie op dit moment onderzoekt. Een vrouw had eind oktober aangifte gedaan van verkrachting in een park, na gedrogeerd te zijn geweest. Een andere jonge vrouw zou dit weekend verkracht zijn in de toiletten van een café in de Overpoortstraat.

Ook in Bar Broos op de Oude Beestenmarkt zijn ze zich bewust van toenemend grensoverschrijdend gedrag sinds de heropstart van het nachtleven. "We merken dat mensen sneller over hun grenzen gaan, qua alcoholgebruik maar ook qua handtastelijkheid. We moeten meer mensen de deur wijzen."