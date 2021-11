Georgische oud-president Micheil Saakasjvili in ziekenhuis na weken hongerstaking in cel

Saakasjvili werd in 2004 president van Georgië, na de zogenoemde Rozenrevolutie, een volksopstand tegen de toenmalige regering van president Shevardnadze. Aanvankelijk was Saakasjvili erg populair, maar dat veranderde na de inval in Zuid-Ossetië, in 2008, die tot een oorlog met Rusland leidde en een kortstondige bezetting van een groot deel van Georgië door de Russen.

Maar ook door beschuldigingen van corruptie en zijn steeds meer autoritaire manier van regeren moest hij aan populariteit inboeten. In 2013 moest Saakasjvili opstappen. De nieuwe regering startte meteen daarna een gerechtelijk onderzoek wegens mogelijke verduistering en machtsmisbruik. Volgens Saakasjvili was dat onderzoek politiek gemotiveerd. Om aan vervolging te ontkomen, verliet hij datzelfde jaar nog zijn land. Hij leefde de voorbije jaren in Oekraïne en ook Nederland, waar zijn vrouw van afkomstig is.