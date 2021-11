Grafzerk van Duitse soldaat gevonden bij maaiwerken in Oostende

De vondst van de omgevallen grafsteen is opmerkelijk want de soldaat werd daar niet begraven. Hij werd in Stene begraven en uiteindelijk verplaatst naar Vladslo in de jaren 50. De steen is vermoedelijk door de terugtrekkende Duitse soldaten achtergelaten.

De soldaat diende op Batterij Aachen en sneuvelde in 1918. Batterij Aachen is onderdeel van het openluchtmuseum Atlantikwall Raversyde. Naast de bunkers, geschutstellingen en loopgangen uit de Tweede Wereldoorlog vind je er ook deze kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog. Het is de enige nog volledig bewaarde batterij van de Duitse kustverdediging uit de Groote Oorlog.

Naar aanleiding van Wapenstilstand kan je tot en met donderdag de steen bezichtigen in het provinciedomein Raversyde. Later krijgt de zerk een permanente plaats in het openluchtmuseum.