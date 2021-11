Houthulst last evenementen af en sluit kinderopvang na stijgend aantal coronabesmettingen

In Houthulst zitten meer dan 60 inwoners in quarantaine of in isolatie. Daarom worden de evenementen, georganiseerd door de gemeente, deze maand afgelast. "Dat is heel jammer", zegt burgemeester Joris Hindryckx (CD&V). "Want het evenement "Houthulst Soept", waar elke inwoner pompoensoep mocht komen drinken, zagen we echt als een soort bevrijdingsfeest. Zo konden we het postcoronatijdperk feestelijk inzetten. Helaas zitten we nu in een vierde coronagolf. Het zou onverantwoord zijn om het evenement te laten doorgaan. Stel dat er inwoners besmet geraken en lange tijd in quarantaine moeten, dan komen de feestdagen voor hen in het gedrang. Kerst- en nieuwjaar is op dit moment belangrijker."