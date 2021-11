Inge Vervotte (zorgnetwerk Emmaüs) pleit voor uitbreiding vaccinatieplicht naar iedereen die in zorg werkt

Het is aan de regio's om te beslissen hoe het moet met logistiek personeel in de zorg. Als de vaccinatieplicht breder ingevoerd zou worden, dan zullen er dus voor nog meer mensen sancties aan verbonden worden. "Ja, we zullen daar veel over moeten overleggen", beseft ook Vervotte. "Er zijn adviezen van de Nationale Arbeidsraad dus we gaan met heel de sector bekijken hoe we daar zullen op moeten reageren, en of dat tijdelijk is dat er overmacht zal zijn, hoe lang dit zal duren, of we andere jobs gaan aanbieden, ... ? Dat zullen we samen moeten bekijken."