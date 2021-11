Jurk die Amy Winehouse droeg tijdens laatste concert geveild voor 243.000 dollar

Zaterdag ging al een goudkleurige mini-jurk van Dolce & Gabbana voor 150.000 dollar (130.000 euro) onder de hamer. Een zwart-wit gestreepte jurk die Winehouse droeg tijdens een optreden op de "Tonight Show" met Jay Leno in 2007 bracht 25.000 dollar (21.000 euro) op. Een bieder betaalde meer dan 11.000 dollar (9.500 euro) voor de strakke zwarte rok die Winehouse droeg tijdens de Grammy Awards 2008 toen ze vijf trofeeën won.

Een turquoise beha die de zangeres droeg in de videoclip voor "You know I'm no good" bracht een goede 25.000 dollar (21.000 euro) op. Twee van de opgezette dieren van de Britse ster gingen voor meer dan 6.200 dollar (5.300 euro) onder de hamer. Er werd ook een verjaardagskaart geveild die Winehouse had gekregen van zangeres Adele. Die kaart werd in de catalogus geschat op 200 tot 400 dollar (170 - 345 euro), maar werd uiteindelijk geveild voor 3.200 dollar (2.700 euro).