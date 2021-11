Kleine korreltjes, ernstige schade: botsingen met hypersnelheden van stof met ruimtetuig produceren plasma-ontploffingen

Het team gebruikte ook de optische camera's aan boord van de Parker en observeerde daarmee hoe metaal- en verfschilfers die losgeslagen waren tijdens botsingen met stofdeeltjes, in de buurt van de sonde zweefden en rondtuimelden. Die stukjes puin veroorzaakten strepen in de beelden die de wetenschappelijke en navigatiecamera's van de zonnesonde maakte.

"Veel van die strepen op de beelden zien er stervormig uit, en ze ontstaan in de buurt van het hitteschild", zei mede-auteur Kaushik Iyer van het APL, refererend naar het grote schild dat de Parker Solar Probe beschermt tegen de intense hitte van de zon.

De studie vermeldt ook dat sommig puin zonlicht in de navigatiecamera's van de sonde weerkaatste, wat maakte dat de sonde tijdelijk niet kon vaststellen welke positie ze juist innam in de ruimte. Dat kan gevaarlijk zijn voor een ruimtetuig dat afhankelijk is van het precies richten van zijn hitteschild om te overleven.

De Parker Solar Probe werd in augustus 2018 gelanceerd en heeft nu 9 volledige banen rond de zon uitgevoerd. Voor haar missie eindigt in 2025, zal ze nog eens 15 keer rond de zon draaien. En terwijl de sonde haar onderzoek in de buurt van de zon voortzet, kan ze nog een record aan haar lijstje toevoegen: dat van meest gezandstraald ruimtetuig.

De resultaten van de studie zullen voorgesteld worden op 11 november op de 63e Annual Meeting of the American Physical Society Divison of Plasma Physics in Pittsburgh. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de American Physical Society.