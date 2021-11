Groen licht voor 11de van de 11de in Lanaken en Maaseik met coronapas, ondanks afgelasting bij noorderburen

"We hebben ongelofelijk veel zin in donderdag”, klinkt het in een café op het Kerkplein van Lanaken. “De coronapas is voor ons geen enkel probleem. Wel verwachten we een toestroom van feestlustige Nederlanders, nu de carnavalsopener daar in het water valt. We hebben daar begrip voor. Voor mensen uit Maastricht is deze dag misschien nog wel belangrijker dan voor ons.”

"Klopt", knikt een koppel vijftigers hun buren toe op het caféterras. "Al is het coronagewijs toch geen opperbest idee dat ze massaal naar België afzakken. We hopen op een rustige, maar gezellige editie."