Marc Van Ranst over verbod binnenactiviteiten in Knokke-Heist: "Waterbedeffect, zulke maatregelen beter op hoger niveau"

Er is niet één maatregel waarmee je greep op de situatie kan krijgen, zegt Van Ranst, je hebt een pakket nodig. "We kennen ze allemaal, het is aan de politiek om uit te kiezen wat werkt. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar het is nog te kort dag om in te schatten of ze al aan het werken zijn."

Mensen hebben het gevoel dat ze in een eeuwige loop zitten, met opflakkeringen en afzwakkingen, verstrengingen en versoepelingen. "Normaal gezien gaan die verschillende golven steeds kleiner worden, ook met impact op ziekenhuis- en sterftecijfers. Als dat meer en meer onder controle komt, evolueert het van een pandemie of epidemie naar een situatie als de griep, waar elk jaar ook mensen aan overlijden. Maar in die situatie zitten we nog niet."