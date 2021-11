Markt van Eeklo wordt binnenkort parkeervrij: "Het wordt een ontmoetingsplein"

Binnen 2 jaar zal je de auto niet meer kwijtraken op de markt van Eeklo. Tijdens evenementen deze zomer was die al een aantal dagen parkeervrij en dat werkte goed. "Gedurende de dagen dat de markt parkeervrij was, hebben we gemerkt dat er een nieuwe beleving werd gecreëerd in het centrum", zegt schepen van Mobiliteit Marc Windey (SMS). "Daarnaast bleek het geen probleem om je auto elders kwijt te raken. Vandaar dat we dit project willen doortrekken en de markt te bevrijden van auto's."

De plannen zijn al concreet, belooft burgemeester Windey. "Het moet een ontmoetingsplaats worden met veel groen, waar het aangenaam is om te tafelen, met mensen af te spreken, elkaar tegen te komen etc. Zo kunnen inwoners op het gemak naar de markt komen, zonder te vrezen voor auto's die in de weg staan."