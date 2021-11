Na massaal protest schort  Singapore executie van zwakbegaafde drugssmokkelaar voorlopig op

Nagaenthran K Dharmalingam was 21 toen hij in april 2009 de grens tussen Maleisië en Singapore wilde oversteken met 43 gram heroïne aan zijn heup geplakt. Een risicovolle onderneming: als iemand 15 gram heroïne op zak heeft, krijgt die persoon automatisch de doodstraf in Singapore. Dharmalingam liep tegen de lamp, na 12 jaar in een dodencel stond zijn executie gepland op 10 november.