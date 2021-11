Kedist Deltour weer thuis na ontmoeting met Ethiopische vader: “Enorme last van mijn schouders gevallen”

Toen ze 9 was werd Kedist Deltour afgestaan voor adoptie toen haar moeder overleed. De eerste ontmoeting met haar vader, sinds dan, was erg emotioneel zegt ze aan Radio 2 West-Vlaanderen: "Dat was zo mooi. Het was een van de mooiste dagen in mijn leven. Ik was heel nerveus in het begin, maar er is een enorme last van mijn schouders gevallen. Ik ben heel gelukkig nu."